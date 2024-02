Canada Goose Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Canada Goose-Aktie abgegeben. Dabei wurden 1 Bewertungen als "Gut" eingestuft. Es gab keine "Neutral" oder "Schlecht" Bewertungen, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating für die Canada Goose-Aktie führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Canada Goose. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 26 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 47,39 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 17,64 CAD. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie von Canada Goose.

Die Analyse der Stimmung und des Anlegerverhaltens zeigt, dass die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Canada Goose diskutiert. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung. Allerdings weisen die Handelssignale auf eine "Schlecht"-Bewertung hin, was zu dem Befund führt, dass die Stimmung als "Gut" und auf der Ebene der Handelssignale als "Schlecht" eingestuft werden muss.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Bewertung, da die Dividendenrendite von 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 1,24 Prozent liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Die langfristige Stimmungslage und das Sentiment rund um die Aktie von Canada Goose zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beiträgen und Diskussionen. Daher wird die Stimmung als "Schlecht" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und wird daher als "Neutral" bewertet. Somit erhält die Aktie von Canada Goose bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".