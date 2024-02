Canada Goose Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die kanadische Marke Canada Goose hat in den letzten 12 Monaten von Analysten insgesamt positive Einschätzungen erhalten. Von den befragten Analysten wurde die Aktie mit 1 Kaufempfehlung und keiner neutralen oder negativen Bewertung bewertet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 26 CAD, was einen Anstieg um 36,91 Prozent vom aktuellen Kurs von 18,99 CAD bedeutet. Insgesamt wird die Aktie von den Analysten positiv bewertet.

Auch in der fundamentalen Analyse schneidet die Aktie gut ab, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 20,25 insgesamt 14 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Dies führt zu einer weiteren positiven Einschätzung der Aktie.

In Bezug auf das Anlegerverhalten zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien geäußert wurden, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer neutralen Gesamteinschätzung der Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Canada Goose-Aktie bei 18,99 CAD liegt, was einer -1,91-prozentigen Entfernung vom GD200 (19,36 CAD) entspricht. Dies führt zu einem neutralen Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 16,33 CAD, was einem positiven Signal entspricht, da der Abstand +16,29 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Canada Goose-Aktie auch aus technischer Sicht positiv bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.