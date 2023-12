Canada Goose Aktie: War das schon alles?

Die technische Analyse der Canada Goose-Aktie zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) derzeit bei 66,58 liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn wir den RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausdehnen, ergibt sich ein Wert von 44, was darauf hindeutet, dass die Aktie immer noch als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" beurteilt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen jedoch eine zunehmende Anzahl negativer Meinungen in den letzten beiden Wochen, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens als "Neutral". Darüber hinaus wurden in diesem Zeitraum sieben Handelssignale ermittelt, von denen 7 als negativ eingestuft wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Aktie von Canada Goose als "Schlecht" bewertet werden sollte.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer positiven Bewertung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Tendenz, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Von Analysten wird die Canada Goose-Aktie derzeit als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotenzial von 67,4 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Canada Goose also eine "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.