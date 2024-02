Canada Goose Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die kanadische Canada Goose wird von den Analysten als "Gut" eingestuft, da 1 Buy, 0 Neutral und 0 Sell-Empfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 26 CAD, was einem potenziellen Anstieg um 36,91 Prozent entspricht. Trotzdem wird die Aktie als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 20,25 um 14 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt. In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Canada Goose mit 0 Prozent jedoch schlechter ab als der Branchendurchschnitt von 1,24%.

Die Meinung der Anleger in den sozialen Medien ist gemischt. Während in den vergangenen Wochen überwiegend positive Kommentare zu verzeichnen waren, wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Aspekte hervorgehoben. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung, wobei 5 clear negative Signale herausgefiltert wurden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Analysten die Aktie von Canada Goose positiv bewerten, während die Anleger-Stimmung neutral ist. Es wird empfohlen, die Entwicklungen aufmerksam zu beobachten, da die Zukunft der Aktie von verschiedenen Faktoren abhängt.