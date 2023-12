Canada Goose Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Aktienkurs von Canada Goose zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -36,79 Prozent, was mehr als 30 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -16,39 Prozent, wobei Canada Goose mit 20,4 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Textilien Bekleidung und Luxusgüter) wird Canada Goose als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,63 liegt die Aktie 24 Prozent unter dem Branchen-KGV von 25,99. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Canada Goose. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Basis des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Canada Goose diskutiert, während in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Vordergrund standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt wird Canada Goose auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit einer "Neutral"-Bewertung versehen, da tiefergehende und automatische Analysen ergeben haben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen.