Canada Cobalt Works Aktie: Was geht denn hier ab?

In den letzten zwei Wochen wurde Canada Silver Cobalt Works hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet. Aus den verschiedenen Kommentaren und Beiträgen in Bezug auf diesen Wert kommt unsere Redaktion zu diesem Schluss. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen über den Wert diskutiert. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft werden kann. Daher ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung der Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wert derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Canada Silver Cobalt Works. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass der Wert als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was auch zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält Canada Silver Cobalt Works für den RSI eine "neutral" Bewertung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche hat Canada Silver Cobalt Works in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +81,94 Prozent erzielt, während der Durchschnitt der Branche um -11,72 Prozent gefallen ist. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Performance von Canada Silver Cobalt Works um 81,94 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -20 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt hingegen eine Abweichung von 0 Prozent, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "neutral" Rating.

