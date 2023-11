Canada Cobalt Works Aktie: Ist das wirklich normal?

Canada Silver Cobalt Works erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine starke Performance von 70,21 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -6,05 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +76,27 Prozent im Branchenvergleich. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -6,05 Prozent im letzten Jahr, wobei Canada Silver Cobalt Works um 76,27 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Canada Silver Cobalt Works beträgt momentan 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,77 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um Canada Silver Cobalt Works. In den letzten beiden Wochen gab es überwiegend negative Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung bezüglich der Anlegerstimmung.

Aus technischer Sicht erhält die Canada Silver Cobalt Works-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der aktuelle Kurs einen Rückgang von 33,33 Prozent im Vergleich zu dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aufweist. Für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die einfache Charttechnik.