Canada Cobalt Works Aktie: Abwarten

Der Aktienkurs von Canada Silver Cobalt Works hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 70,21 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -11,42 Prozent gefallen. Dies bedeutet eine Outperformance von +81,63 Prozent für Canada Silver Cobalt Works innerhalb der Branche. Auch im "Materialien"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -11,42 Prozent, wobei Canada Silver Cobalt Works um 81,63 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -20 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Canada Silver Cobalt Works-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt der aktuelle Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (0 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt bekommt das Unternehmen für die einfache Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung zu Canada Silver Cobalt Works wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Grundlage der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -3,57 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Daher erhält Canada Silver Cobalt Works eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten.