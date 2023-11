Canada Carbon Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Anleger: Bei der Bewertung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben sich Canada Carbon auf sozialen Plattformen angesehen und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Berichte negativ war. Zudem haben die Nutzer sozialer Medien in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit Canada Carbon diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Neutral", da die Stimmung als neutral eingestuft wird.

Relative Strength Index: Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI-Wert für Canada Carbon liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt ebenfalls 50, was wiederum zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating "Neutral".

Dividende: Derzeit schüttet Canada Carbon niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 3,82 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,82 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie das Rating "Schlecht".

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der für Canada Carbon auf Basis des 50- und 200-Tages-Durchschnitts betrachtet wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt derzeit 0,05 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,03 CAD liegt, was einer Abweichung von -40 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Canada Carbon eine Bewertung "Schlecht". Ebenso liegt der letzte Schlusskurs für den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt (0,04 CAD) ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer Abweichung von -25 Prozent führt und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für Canada Carbon auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt wird Canada Carbon basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.