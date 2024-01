Canada Carbon Aktie: Ist das noch wichtig?

Die kanadische Firma Canada Carbon hat in letzter Zeit eine Dividendenrendite von 0 % verzeichnet, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,67 % im Bereich "Metalle und Bergbau". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Canada Carbon-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs. Die Bewertung ändert sich jedoch, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) betrachtet, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Canada Carbon mit einer Rendite von -60 Prozent mehr als 49 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite des Unternehmens deutlich darunter. Daher erhält Canada Carbon in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Canada Carbon als "Neutral" eingestuft, da die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat und die Rate der Stimmungsänderung gering war.

Insgesamt wird Canada Carbon als "Neutral"-Wert eingestuft, basierend auf der Dividendenrendite, der technischen Analyse, dem Branchenvergleich Aktienkurs und dem Sentiment und Buzz.