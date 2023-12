Canada Carbon Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "Gan":

Der Aktienkurs von Canada Carbon hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -60 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -11,77 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Canada Carbon im Branchenvergleich um -48,23 Prozent unterperformt hat. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -11,77 Prozent im letzten Jahr, und Canada Carbon lag 48,23 Prozent darunter. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Canada Carbon hat einen RSI-Wert von 0, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich ebenfalls auf 0 und ergibt somit für 25 Tage eine Einstufung als "Gut". Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Canada Carbon derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau, mit einem Unterschied von 3,83 Prozentpunkten (0 % gegenüber 3,83 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmung in Bezug auf Canada Carbon wurde auch untersucht, und es wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit Canada Carbon diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine Einstufung als "Gut".

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Canada Carbon in Bezug auf den Aktienkurs, den RSI, die Dividendenpolitik und die Stimmung insgesamt gemischte Bewertungen erhält. Während es in einigen Bereichen eine Unterperformance gibt, wird die Aktie in anderen Aspekten positiv bewertet.