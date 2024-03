Canada Carbon Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Canada Carbon als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage und RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Canada Carbon-Aktie ergibt sich ein Wert von 42,86 für den RSI7 und ein Wert von 40 für den RSI25, was zu einer neutralen Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich sagen, dass Canada Carbon über einen längeren Zeitraum hinweg eine mittlere Diskussionsintensität im Netz aufweist und somit ebenfalls als neutral eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0 Prozent und liegt somit 3,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 3,49). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Canada Carbon-Aktie eine schlechte Bewertung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral über Canada Carbon diskutiert wurde. Aktuell zeigt das Stimmungsbarometer vor allem positive Themen, wodurch die Aktie heute eine gute Einschätzung erhält. Insgesamt wird Canada Carbon auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers daher insgesamt positiv bewertet.