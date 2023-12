CanadaBis Capital Aktie: Ein sicheres Investment?

Die technische Analyse der Canadabis Capital zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,24 CAD verläuft. Der Aktienkurs ging bei 0,255 CAD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +6,25 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,26 CAD, was einer Differenz von -1,92 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also auf Basis der beiden Zeiträume eine "Gut"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammenfassend ergibt sich daraus eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Canadabis Capital-Aktie liegt bei 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis beträgt 56,76, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Einstufung für Canadabis Capital.