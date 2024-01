CanadaBis Capital Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf Canadabis Capital wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 60 Punkten, was darauf hindeutet, dass Canadabis Capital weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,58 und zeigt somit auch keine Überkauf- oder Überverkauf-Signale, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für Canadabis Capital ein Durchschnitt von 0,24 CAD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,255 CAD, was einem Unterschied von +6,25 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,26 CAD, und der letzte Schlusskurs lag nahe diesem Durchschnitt (-1,92 Prozent). Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz zeigen sich ebenfalls neutrale Bewertungen. Die Diskussionsintensität im Netz war üblich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso veränderte sich die Stimmung rund um die Aktie kaum, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Canadabis Capital daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen zu Canadabis Capital geäußert wurden. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" bewertet. Zusammenfassend ist die Aktie von Canadabis Capital laut der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.