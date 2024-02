CanadaBis Capital Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Canadabis Capital-Aktie zeigt einen Wert von 25 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI für die letzten 25 Tage bei 50, was bedeutet, dass die Canadabis Capital hier weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Canadabis Capital derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,26 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,25 CAD liegt, was einer Abweichung von -3,85 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage ergibt einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,25 CAD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Canadabis Capital-Aktie zeigt eine mehrheitlich negative Stimmung in den sozialen Medien, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der mittleren Aktivität und der kaum veränderten Stimmungsrate.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die Canadabis Capital-Aktie basierend auf dem RSI, der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und dem langfristigen Stimmungsbild.