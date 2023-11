CanadaBis Capital Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Er dient dazu, überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Der RSI der Canadabis Capital-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 18, was auf eine Überverkauftheit hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI-Wert von 29,55 deutet auf eine Überverkauftheit hin und erhält ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für die Canadabis Capital-Aktie nach der RSI-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal hinsichtlich der Einschätzungen und Stimmungen rund um Canadabis Capital. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

In der technischen Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen, der ebenfalls auf eine "Gut"-Einstufung hindeutet. Der Kurs der Aktie liegt um 36,96 Prozent über dem GD200-Wert von 0,23 CAD. Auch der GD50-Wert von 0,25 CAD zeigt eine Abweichung von +26 Prozent, was ebenfalls auf einen "Gut"-Wert hinweist.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet ergibt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen rund um Canadabis Capital, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt.