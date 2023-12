Canacol Energy Aktie: Was war das denn?

Die Canacol Energy-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -34,54 Prozent aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 7,64 CAD um -12,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs von 6,69 CAD, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Auf fundamentaler Basis wird Canacol Energy im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch) als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) lediglich 0,97 beträgt, während das Branchen-KGV bei 72,66 liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten durchschnittlich war, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Canacol Energy insgesamt als "Neutral"-Wert bewertet.

Neben den charttechnischen und fundamentalen Aspekten fällt auch die Dividendenpolitik von Canacol Energy negativ aus, da das Unternehmen niedrigere Dividenden als der Branchendurchschnitt (Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch) ausschüttet. Mit einem Unterschied von 59,04 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie somit die Einstufung "Schlecht".