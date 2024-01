Canacol Energy Aktie: Eine Gewinnchance?

Die Canacol Energy befindet sich derzeit in einer neutralen Position, sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 9,99 CAD, während die Aktie selbst bei 6,81 CAD liegt, was zu einer Distanz von -31,83 Prozent führt und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 6,9 CAD, was einen Abstand von -1,3 Prozent bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral".

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert bei 0, was bedeutet, dass die Börse 99 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche zahlt. In der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 67, wodurch der Titel als unterbewertet betrachtet wird und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Canacol Energy liegt aktuell bei 32,47, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 53,13 und zeigt somit eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau an. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 14,73 Prozent, was 10,46 Prozent über dem Mittelwert (4,27) für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Canacol Energy eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.