Canaccord Genuity Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Finanzanalyse von Canaccord Genuity ergibt gemischte Ergebnisse. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 4,34 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,62 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 8,49 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 7,5 CAD liegt. Dies führt zu einer Differenz zum GD200 von -11,66 % und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 beträgt derzeit 7,18 CAD, was zu einem Abstand von +4,46 % führt und somit zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Im Branchenvergleich zur Finanzbranche liegt die Rendite von Canaccord Genuity in den letzten 12 Monaten bei -9,56 %, was mehr als 20 % unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Allerdings wurde das Unternehmen im letzten Monat mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem abschließenden Rating als "Gut" für die Canaccord Genuity-Aktie.