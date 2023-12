Canaccord Genuity Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Einschätzung der Aktienkurse von Canaccord Genuity basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Canaccord Genuity in den sozialen Medien überwiegend negativ. Zudem wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Stimmung gegenüber der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse gilt die Aktie von Canaccord Genuity als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 39,04 insgesamt 52 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Die Einschätzung der Analysten zeigt, dass Canaccord Genuity langfristig von institutioneller Seite aus als "Gut" bewertet wird. In den letzten 12 Monaten wurde die Aktie 2 mal als "Gut" und keinmal als "Schlecht" eingestuft. Auch in Bezug auf den aktuellen Kurs von 7,6 CAD erwarten die Analysten eine positive Entwicklung von 32,57 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 10,08 CAD führt.

In Bezug auf die Dividende weist Canaccord Genuity derzeit eine Dividendenrendite von 4,34 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass die Stimmung gegenüber Canaccord Genuity negativ ist, die fundamentale Bewertung jedoch positiv ausfällt. Die aktuelle Dividendenrendite wird hingegen negativ bewertet. Anleger sollten daher alle Faktoren sorgfältig abwägen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Canaccord Genuity-Analyse vom 31.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Canaccord Genuity jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Canaccord Genuity-Analyse.

Canaccord Genuity: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...