Canaccord Genuity Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Der Aktienkurs von Canaccord Genuity hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -9,56 Prozent erzielt, was mehr als 16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Kapitalmärkte"-Branche erreichte dagegen eine mittlere Rendite von 5,4 Prozent, wobei Canaccord Genuity mit 14,96 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhielt die Canaccord Genuity-Aktie in den letzten 12 Monaten insgesamt 2 Bewertungen, von denen 2 als "Gut" und 0 als "Neutral" eingestuft wurden. Dadurch ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Canaccord Genuity-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 10,08 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 37,07 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Canaccord Genuity. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen deutet darauf hin, dass es aktuell nicht besonders im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt und insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Canaccord Genuity derzeit bei 4,34 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,62 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie seitens der Redaktion.