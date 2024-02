Canaccord Genuity Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Stimmung der Anleger bei Canaccord Genuity ist in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Vor allem negative Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Tagen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie von Canaccord Genuity als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 39,04 liegt es insgesamt 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte" von 129,95. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Analyse die Einstufung "Gut".

Die Dividendenrendite von Canaccord Genuity beträgt derzeit 4,53%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,38% im Segment "Kapitalmärkte". Die Differenz von nur 1,85 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschütteten Dividenden.

In den letzten vier Wochen konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Canaccord Genuity in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" auf dieser Stufe führt.