Canaccord Genuity Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Nach fundamentalen Kriterien erscheint Canaccord Genuity, verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt im Kapitalmarkt, aus Sicht der Analysten unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 39,04, was einem Abstand von 55 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 86,76 entspricht. Aufgrund dieser Bewertung ergibt sich eine Empfehlung von "Gut" auf fundamentaler Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) für Canaccord Genuity liegt bei 17,78, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft angesehen wird. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 33, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Kategorie des RSI eine Bewertung von "Gut".

Bei der Analyse des Anleger-Sentiments ergibt sich eine überwiegend negative Stimmung, die vor allem in den sozialen Medien deutlich wurde. Die Diskussionen und Meinungen der Anleger fokussierten sich in den vergangenen Tagen auf die negativen Themen rund um Canaccord Genuity, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten Canaccord Genuity zweimal mit "Gut", keinmal mit "Neutral" und keinmal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält die Aktie daher von institutioneller Seite das Rating "Gut". Eine Entwicklung von 32,57 Prozent wird erwartet, wobei das mittlere Kursziel bei 10,08 CAD liegt. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft. Insgesamt wird die Bewertung durch institutionelle Analysten als "Gut" eingestuft.