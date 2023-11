Canaccord Genuity Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich besonders über die Aktie von Canaccord Genuity diskutiert, wobei vorwiegend negative Meinungen geäußert wurden. In den letzten Tagen wurde jedoch weder positiv noch negativ über Canaccord Genuity diskutiert, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Canaccord Genuity abgegeben, was durchschnittlich zu einer positiven Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Updates. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 10,08 CAD. Dies würde einem Anstieg um 47,73 Prozent vom letzten Schlusskurs (6,82 CAD) entsprechen, was eine positive Empfehlung darstellt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Canaccord Genuity als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 39,04 insgesamt 35 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 60,5 im Segment "Kapitalmärkte".

Die Sentiment-Analyse zeigt, dass die Stimmung rund um Canaccord Genuity in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer positiven Bewertung eingestuft.