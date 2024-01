Canaccord Genuity Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor hat Canaccord Genuity eine Rendite von -9,29 Prozent erzielt, was mehr als 19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Kapitalmärkte" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 7,94 Prozent, wobei Canaccord Genuity mit 17,22 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhielt die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen wurde Canaccord Genuity von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge ergab jedoch, dass in den letzten Tagen vorwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Kursverlauf über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert von Canaccord Genuity liegt bei 50, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 36, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die RSI-Einstufung daher ein "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Canaccord Genuity beträgt 39, während vergleichbare Unternehmen in der Branche ein Durchschnittskgv von 87 haben. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

