Canaccord Genuity Aktie: Enormes Potenzial ....

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens zu bewerten. Im Vergleich mit anderen Unternehmen zeigt sich, dass das aktuelle KGV von Canaccord Genuity bei 39 liegt, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" im Durchschnitt ein KGV von 87 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen zu beobachten waren. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Canaccord Genuity. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild führt.

In den letzten zwölf Monaten haben 2 Analysten Canaccord Genuity bewertet, wovon alle Bewertungen "Gut" waren. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 10,08 CAD, was ein Aufwärtspotenzial von 35,96 Prozent bedeutet. Insgesamt erhält Canaccord Genuity ein "Gut"-Rating basierend auf der Analysteneinschätzung.

Insgesamt wird Canaccord Genuity daher aus verschiedenen Perspektiven positiv bewertet.