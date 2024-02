Canaccord Genuity Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die technische Analyse der Canaccord Genuity-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 8,01 CAD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs bei 8,1 CAD liegt und somit einen Abstand von +1,12 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 7,6 CAD. Dies entspricht einer Differenz von +6,58 Prozent und signalisiert somit "Gut".

In den sozialen Medien überwiegt eine negative Stimmung gegenüber Canaccord Genuity. In den letzten Tagen gab es insgesamt 12 negative und nur einen positiven Tag. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Canaccord Genuity daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite von Canaccord Genuity liegt derzeit bei 4,53 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt von 6,39 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien neigt zu besonders negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Trotzdem wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammenfassend erhält Canaccord Genuity daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für diese Stufe.