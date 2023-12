Canaccord Genuity Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktienkurse von Canaccord Genuity wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung. Laut unseren Analysten wurden auf sozialen Plattformen überwiegend positive Kommentare zu Canaccord Genuity abgegeben. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Insgesamt wird die Stimmung gegenüber dieser Aktie als "gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Kapitalmärkte"-Branche hat Canaccord Genuity in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,56 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 5,36 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -14,92 Prozent im Branchenvergleich. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei 6,66 Prozent, wobei Canaccord Genuity um 16,22 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Canaccord Genuity wurde in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt. Daher wird dieses Kriterium als "neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Canaccord Genuity daher in dieser Kategorie als "schlecht" eingestuft.

Die Analysteneinschätzung zu Canaccord Genuity zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Durchschnitt zu einem "gut"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Canaccord Genuity vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie, basierend auf den Analystenmeinungen, liegt bei 10,08 CAD. Dies entspricht einer potenziellen Steigerung um 37,82 Prozent vom letzten Schlusskurs (7,31 CAD) aus gesehen, was zu einer "gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Canaccord Genuity-Aktie daher eine "gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.