Canaccord GenuityPref C Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Bei einer Dividende von 4,34 % liegt die Kapitalmarktsparte von Canaccord Genuity im Vergleich zum Branchendurchschnitt (6,66 %) niedriger. Dies bedeutet eine Differenz von 2,31 Prozentpunkten und führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Canaccord Genuity bei -9,56 Prozent, was mehr als 20 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Kapitalmärkte-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 8,89 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Canaccord Genuity mit 18,45 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen über Canaccord Genuity verbreitet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Die Intensität der Diskussionen bleibt ebenfalls neutral. Somit erhält die Canaccord Genuity-Aktie ein "Neutral"-Rating.