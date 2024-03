Canaccord GenuityPref C Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Canaccord Genuity wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer Einstufung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Canaccord Genuity in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten 2 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal die Einschätzung "Neutral" sowie 0 mal das Rating "Schlecht" für Canaccord Genuity vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Canaccord Genuity vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 15,94 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 10,08 CAD. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Canaccord Genuity eine Performance von -28,23 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 8,61 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -36,84 Prozent im Branchenvergleich für Canaccord Genuity. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 11,41 Prozent im letzten Jahr, Canaccord Genuity lag 39,64 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei einer Dividende von 4,53 % ist Canaccord Genuity im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,92 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,39 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" ableiten.