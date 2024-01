Canaccord GenuityPref C Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Anlegerbewertung für Canaccord Genuity in den sozialen Medien war in den letzten beiden Wochen überwiegend negativ, wie unsere Redaktion aus der Analyse verschiedener Kommentare und Beiträge ermittelt hat. In den vergangenen Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um den Wert besprochen, was zu einer neutralen Einstufung der Anlegerstimmung führt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canaccord Genuity im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" eine niedrigere Bewertung von 39 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnittskurs der Canaccord Genuity-Aktie bei 8,43 CAD liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 7,41 CAD liegt und daher eine negative Bewertung erhält. Der 50-Tage-Durchschnittskurs liegt hingegen bei 7,22 CAD, was einer neutralen Bewertung entspricht.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 2 Bewertungen der letzten zwölf Monate zeigt, dass beide Bewertungen positiv waren, was zu einer „Gut“-Bewertung führt. Es wird auch ein durchschnittliches Kursziel von 10,08 CAD genannt, was ein Aufwärtspotential von 35,96 Prozent signalisiert.

Zusammenfassend ergibt sich eine neutrale Anlegerstimmung, eine unterbewertete fundamentale Analyse, gemischte Signale aus der technischen Analyse und eine insgesamt positive Bewertung der Analysten für Canaccord Genuity.