Canaccord GenuityPref C Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

In den letzten zwölf Monaten erhielt Canaccord Genuity von Analysten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 10,08 CAD, was einem potenziellen Anstieg um 37,82 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 7,31 CAD. Insgesamt bekommt die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Kapitalmärkte"-Branche hatte Canaccord Genuity in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,56 Prozent, was eine Underperformance von -14,92 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei 6,66 Prozent, wobei Canaccord Genuity 16,22 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Canaccord Genuity ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 39,04 auf, was 52 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bezeichnet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Canaccord Genuity. Es wurden keine auffälligen Trends in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Canaccord Genuity daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.