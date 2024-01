Canaccord GenuityPref C Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Canaccord Genuity beträgt das aktuelle KGV 39, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte als unterbewertet erscheint. Die Redaktion gibt der Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung aus fundamentalen Gesichtspunkten.

Die technische Analyse zeigt, dass die Canaccord Genuity-Aktie eine unterschiedliche Bewertung erhält. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 8,43 CAD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 7,41 CAD (-12,1 Prozent) liegt. Für diese Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 7,22 CAD, was nahe am letzten Schlusskurs liegt (+2,63 Prozent). Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Canaccord Genuity basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität über Canaccord Genuity langfristig unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings erfährt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Änderung, was zu einem "Gut"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt Canaccord Genuity mit einer Rendite von -9,29 Prozent mehr als 19 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche liegt die Rendite mit 17,22 Prozent deutlich darunter. Die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.