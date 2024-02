Canaccord GenuityPref C Aktie: Die Bären zittern!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canaccord Genuity liegt bei 39,04 und damit unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Im Branchenvergleich liegt das KGV bei 128, was einen Abstand von 70 Prozent zum KGV von Canaccord Genuity bedeutet. Aufgrund des relativ niedrigen KGVs wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, jedoch gab es in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Diskussionen über das Unternehmen Canaccord Genuity. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, was zu einer entsprechenden Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Canaccord Genuity eine Performance von -35,38 Prozent, was eine Underperformance von -36,56 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag die Aktie mit 39,17 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Canaccord Genuity ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Canaccord Genuity insgesamt 2 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 26,73 Prozent hin, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für Canaccord Genuity führt.