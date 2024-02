Canaccord GenuityPref C Aktie: Aufschrei, garantiert!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Canaccord Genuity liegt das aktuelle KGV bei 39, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" unter dem Durchschnittswert von 129 liegt. Daraus ergibt sich, dass die Aktie von Canaccord Genuity aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet betrachtet wird. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Canaccord Genuity-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert liegt bei 49,73, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25-Wert von 43,13 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien in der "Kapitalmärkte"-Branche hat Canaccord Genuity in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -35,38 Prozent gezeigt, während die Branche insgesamt um 0,67 Prozent gestiegen ist. Dies bedeutet eine Underperformance von -36,06 Prozent im Branchenvergleich für Canaccord Genuity. Im "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 3,11 Prozent, wobei Canaccord Genuity um 38,5 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Canaccord Genuity mit 4,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,39 Prozent. Dies zeigt eine Unterperformance im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Kapitalmärkte"-Branche, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.