Canaccord GenuityPref C Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Canaccord Genuity-Aktie abgegeben, von denen 2 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Canaccord Genuity-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 10,08 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 35,96 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 7,41 CAD. Aufgrund dieser Analyse ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canaccord Genuity einen Wert von 39 auf. Im Vergleich dazu liegt das durchschnittliche KGV vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" bei 87. Somit ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich folgendes Bild: Der 200-Tages-Durchschnittskurs der Canaccord Genuity-Aktie beträgt derzeit 8,43 CAD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 7,41 CAD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu beträgt der 50-Tage-Durchschnittskurs 7,22 CAD, was nur geringfügig über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Canaccord Genuity auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz im Internet beeinflussen ebenfalls die Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Canaccord Genuity wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität bei den Diskussionen in den sozialen Medien gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt. Jedoch gab es eine positive Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.