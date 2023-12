Canaccord GenuityPref A Aktie: In selten guter Lage!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Canaccord Genuity zweimal die Bewertung "Gut" vergeben, während sie keine neutralen oder schlechten Bewertungen abgegeben haben. Langfristig betrachtet erhält der Titel von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Canaccord Genuity aus dem letzten Monat. Die Analysten erwarten jedoch eine Kursentwicklung von 32,57 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 10,08 CAD. Diese Einschätzung wird als positiv betrachtet, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Canaccord Genuity als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 39,04 insgesamt 52 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der 81,29 beträgt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Was die Dividende betrifft, hat Canaccord Genuity derzeit eine Dividendenrendite von 4,34 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,66 Prozent. Im Vergleich zu vergleichbaren Werten aus der "Kapitalmärkte"-Branche erhält die Canaccord Genuity-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche verzeichnete Canaccord Genuity in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,56 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 8,19 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -17,75 Prozent im Branchenvergleich für Canaccord Genuity. Im "Finanzen"-Sektor lag die Aktie 19,21 Prozent unter dem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.