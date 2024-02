Canaccord GenuityPref A Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Diskussionen rund um Canaccord Genuity auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Schlecht" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Canaccord Genuity sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Schlecht" angemessen bewertet.

In der technischen Analyse wird ein Blick auf trendfolgende Indikatoren geworfen, um zu sehen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt, spielt dabei eine wichtige Rolle. Für die Canaccord Genuity-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aktuell 8,03 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 8,67 CAD liegt, was einer Abweichung von +7,97 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Canaccord Genuity somit eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 7,54 CAD eine Abweichung von +14,99 Prozent. Folglich wird die Canaccord Genuity-Aktie auch auf dieser Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht. In Summe wird Canaccord Genuity auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Canaccord Genuity wurde langfristig eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung, da von den in den vergangenen 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen 2 als gut, 0 als neutral und 0 als schlecht eingestuft wurden. Zwar liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Canaccord Genuity bei 10,08 CAD, was einer erwarteten Entwicklung von 16,21 Prozent entspricht. Aus diesem Grund erhält die Aktie auch hier das Rating "Gut". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Gut" für Canaccord Genuity.