Canaccord GenuityPref A Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl für die Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Canaccord Genuity hat derzeit ein KGV von 39, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich "Kapitalmärkte" mit einem Durchschnitt von 87 als unterbewertet gilt. Aufgrund dieser fundamentalen Daten erhält die Aktie von Canaccord Genuity in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite von Canaccord Genuity bei -9,29 Prozent, was mehr als 19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Kapitalmärkte" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 7,94 Prozent, wobei Canaccord Genuity mit 17,22 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der Canaccord Genuity-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 8,43 CAD lag, während der letzte Schlusskurs bei 7,41 CAD deutlich darunter lag (-12,1 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,22 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+2,63 Prozent) liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für Canaccord Genuity auf Basis der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder drehen und somit neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Für Canaccord Genuity wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Änderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild als "Gut" eingestuft wird.