Damit haben die Anleger von Singapore ExchangeADR nicht gerechnet

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Singapore Exchange wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 63,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Ähnlich verhält es sich auch beim 25-Tage-RSI, der bei 55,23 liegt. In beiden Fällen erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Singapore Exchange liegt aktuell bei 11,94 SGD, während der Aktienkurs bei 9,52 SGD notiert. Dies entspricht einem Abstand von -20,27 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu weist der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 9,59 SGD auf, was einer Differenz von -0,73 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis beider Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität bei der Anzahl der Beiträge und der Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Sowohl die Kommentare als auch die Themen rund um den Wert wurden als positiv bewertet. Die Auswertung der Anleger-Stimmung ergibt daher eine insgesamt "Gut"-Einstufung, die durch exakt berechenbare Signale bestätigt wird. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

