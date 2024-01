Canaccord GenuityPref A Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Aktienkurs von Canaccord Genuity entwickelte sich im vergangenen Jahr unterdurchschnittlich im Vergleich zum Finanzsektor, mit einer Rendite von -9,29 Prozent im Vergleich zu einem Durchschnitt von 19 Prozent. Ebenso liegt die mittlere Rendite in der "Kapitalmärkte"-Branche bei 7,94 Prozent, während Canaccord Genuity lediglich eine Rendite von 17,22 Prozent erzielt hat, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,43 CAD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 7,41 CAD (-12,1 Prozent) liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,22 CAD, was den letzten Schlusskurs von 7,41 CAD nur marginal übertrifft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt ist die Anleger-Stimmung daher neutral, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canaccord Genuity bei 39, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 87 als unterbewertet gilt. Aufgrund dieser fundamentalen Gesichtspunkte erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.