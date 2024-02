Canaccord GenuityPref A Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine entscheidende Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Canaccord Genuity liegt das aktuelle KGV bei 39, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Kapitalmärkte" von durchschnittlich 129 als unterbewertet gilt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Canaccord Genuity derzeit bei 8,01 CAD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt bei 8,1 CAD, was einer Abweichung von +1,12 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einem aktuellen Niveau von 7,6 CAD um +6,58 Prozent darüber und erhält somit ein "Gut"-Signal. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis beider Zeiträume.

Im Branchenvergleich erzielte Canaccord Genuity in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,38 Prozent. In dieser Zeit stiegen ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 0,67 Prozent, was einer Underperformance von -36,06 Prozent für Canaccord Genuity entspricht. Im Vergleich zum Durchschnittswert des "Finanzen"-Sektors, der eine Rendite von 3,11 Prozent verzeichnete, liegt Canaccord Genuity um 38,5 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2-mal die Einschätzung "Gut", 0-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" für Canaccord Genuity vergeben. Langfristig erhält die Aktie daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Aktuell liegen keine neuen Analystenupdates vor, jedoch wird auf Basis des aktuellen Kurses von 8,1 CAD eine Entwicklung von 24,38 Prozent erwartet, was ein mittleres Kursziel von 10,08 CAD ergibt. Auch dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Bewertung durch institutionelle Analysten.