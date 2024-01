Canaccord GenuityPref A Aktie: Ist das noch normal?

Die Finanzexperten von Canaccord Genuity weisen derzeit eine Dividendenrendite von 4,34 % aus, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,62 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Canaccord Genuity-Aktie liegt bei 58, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis beträgt 36,44 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Canaccord Genuity.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Canaccord Genuity war in den letzten Wochen überwiegend negativ, jedoch gab es in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Diskussionen, was zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite wurde das Unternehmen jedoch mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Canaccord Genuity-Aktie ein "Gut"-Rating.