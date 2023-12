Canaccord GenuityPref A Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Aktienkurs von Canaccord Genuity hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,56 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 5,36 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -14,92 Prozent im Branchenvergleich für Canaccord Genuity führt. Im "Finanzen"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite 6,66 Prozent im letzten Jahr, wobei Canaccord Genuity um 16,22 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canaccord Genuity mit einem Wert von 39,04 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt, wodurch die Aktie als "günstig" eingestuft wird und auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Canaccord Genuity festgestellt werden. Somit wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Canaccord Genuity-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 8,68 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,31 CAD deutlich darunter liegt (Unterschied -15,78 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine nahezu gleiche Bewertung des letzten Schlusskurses (+2,09 Prozent), wodurch die Canaccord Genuity-Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird die Canaccord Genuity-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating für die technische Analyse versehen.