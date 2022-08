Canaan-Aktie: Tiefer Fall!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Die Aktien von Canaan werden im Einklang mit dem Preis von Bitcoin (CRYPTO: BTC) am Montagnachmittag gehandelt, der seit Samstagnachmittag um etwa 5,6% gesunken ist. Canaan, ein Unternehmen, das auch integrierte Schaltkreise (IC) für Krypto-Mining in der Volksrepublik China vertreibt, ist aufgrund schlechter als erwarteter Wirtschaftsdaten ebenfalls im Minus. Fabrikaktivität in China verzeichnet Rückgänge Die Aktien chinesischer Unternehmen insgesamt werden… Hier weiterlesen