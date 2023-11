Canaan Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Canaan in den sozialen Medien. Es gab keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Canaan wurde deutlich mehr als normal diskutiert, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Canaan verläuft derzeit bei 2,33 USD. Der Aktienkurs selbst lag bei 1,6 USD im Handel, was einem Abstand von -31,33 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 1,79 USD erreicht, was einer Differenz von -10,61 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Canaan in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen jedoch insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Canaan beträgt 63,41, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 59,54, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Neutral" für die Aktie.