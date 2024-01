Canaan Aktie: Eine neue Chance!

Die Aktie von Canaan wird aus technischer Sicht als neutral bewertet, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies ergibt eine Abweichung von +2,24 Prozent. Allerdings erhält die Aktie eine positive Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) betrachtet. In diesem Fall liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz, also der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz nur schwache Aktivität hervorgebracht hat. Daher erhält Canaan für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht". Allerdings konnte eine positive Änderung in der Rate der Stimmungsänderung identifiziert werden, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ist Canaan also ein "Gut"-Wert.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Canaan-Aktie. Der RSI7 liegt bei 79,74, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 41,39 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking lautet daher "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem positiven Meinungen veröffentlicht wurden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Canaan beschäftigt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".