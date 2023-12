CanaQuest Medical Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die technische Analyse der Aktie von Canaquest Medical zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) aktuell bei 5,69 liegt, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet. Dies wird als "Gut" eingestuft. Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 44, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend wird sie auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie laut RSI also eine Bewertung von "Gut".

Hinsichtlich des Kurses liegt die Canaquest Medical mit 0,2496 USD derzeit 4 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ergibt sich jedoch eine Distanz zum GD200 von +24,8 Prozent, was zu einer positiven Einstufung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.

Die Diskussion in den sozialen Medien und die Stimmungsanalyse zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren und es keine extremen positiven oder negativen Ausschläge gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einer Gesamtbewertung der Canaquest Medical-Aktie als "Neutral" führt.