Can Fite Biopharma Aktie: Was macht der Markt?

Die Can-fite Biopharma verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,64 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Biotechnologie-Branche eine Unterperformance von -24,64 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Gesundheitspflege"-Sektors lag die Performance ebenfalls 24,64 Prozent niedriger. Daher erhält die Can-fite Biopharma in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der aktuelle Kurs der Can-fite Biopharma liegt bei 2,8 ILS und weist eine Entfernung von -7,89 Prozent vom GD200 (3,04 ILS) auf, was ein "Schlecht"-Signal in der charttechnischen Bewertung darstellt. Im Gegensatz dazu zeigt der GD50 einen Kurs von 2,64 ILS, was einem Abstand von +6,06 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Can-fite Biopharma-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenrendite der Can-fite Biopharma liegt bei 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt der "Biotechnologie"-Branche von 0 liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den Social Media-Diskussionen waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt gegenüber Can-fite Biopharma, wobei es insgesamt drei positive und zwei negative Tage gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, weshalb die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral" bewertet wird.