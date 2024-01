Can Fite Biopharma Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die technische Analyse der Can-fite Biopharma zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 3,06 ILS verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 2,7 ILS aus dem Handel ging, was einem Abstand von -11,76 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 2,69 ILS angenommen. Dies entspricht einer Differenz von +0,37 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger haben sich auch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Can-fite Biopharma unterhalten. Infolgedessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Das Anleger-Sentiment wird daher als "Schlecht" eingeschätzt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert auch wichtige Erkenntnisse zur Aktienbewertung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch negativ entwickelt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,64 Prozent erzielt, was 24,64 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Biotechnologie" beträgt 0 Prozent, und Can-fite Biopharma liegt aktuell 24,64 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.